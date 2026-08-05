Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Kadıköy’de Sturm Graz’la kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak, karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kritik maçın ilk 11’leri de belli oldu.
Karşılaşmanın ilk 11’leri şöyle:
Fenerbahçe: Mert, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta
Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak. Turu geçen takım Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibi ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.