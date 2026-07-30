Bucaspor altyapısında yetişen ve Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen Salih Uçan'ın yeni adresinin Amedspor olacağı öne sürüldü... Mücadele Gazetesi'nde yer alan habere göre Amedspor yönetimi, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Salih Uçan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tarafların son detayları görüştükleri ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi. Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda katılan ve Siyah-Beyazlılar adına 136 maça çıkan Salih Uçan, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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