Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat'ın, sarı lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol kulübü ile Fenerbahçe arasında yapılan bonservis pazarlığından şu ana kadar olumlu sonuç çıkmadı. Henüz kendisine takım bulamayan Faslı ön liberoyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

29 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geldiği ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacağı belirtildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul’a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.