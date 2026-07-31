FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma istediği futbol dünyasında tepki ile karşılandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarını kapsayan hisseleri özel yatırımcılara satma planı, UEFA’nın boykot kararı ile duvara çarpmıştı. UEFA, üye milli takımların hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacağını duyurmuştu.

MEDYA SUÇLANDI

FIFA'dan tepkilerin ardından yeni bir açıklama daha geldi. FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Forward Enterprise (FFE)" başlığı altında hayata geçirilecek projenin medyada yanlış bilgiler sunularak servis edildiği belirtildi. Süreç hakkında üye federasyonlarla istişare halinde kalınacağı ve demokratik olarak sürecin devam edeceğini ifade eden FIFA "Planlanan istişare sürecimiz, medyada çıkan yanlış haberler nedeniyle sekteye uğradı. Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil." açıklamasını yaptı.

Projenin federasyonlara maddi katkısı hakkında da bilgi verilen açıklamada, her üye federasyona, programa destek verip vermediğine bakılmaksızın, 2027-2030 yıllarında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağının altı çizilerek "FFE projesi teklifinin hayata geçirilmesi halinde programa katılım, tüm üye federasyonlar için tamamen gönüllü olacak. Program, kontrol devredilmeden ve FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan dış yatırım yoluyla finanse edilecek." denildi.