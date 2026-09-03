A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan milliler, 25-18 üstünlük sağladığı ilk seti 25-18 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. Mücadelenin ikinci seti kıran kırana geçti. Son bölümde milliler farkı eritse de ikinci setten 25-22 mağlup ayrılınca durum 1-1'e geldi.

Maçın 3. setine Filenin Sultanları fırtına gibi başladı. üst üste sayılarla durumu 12-6'e taşıyan A Milli Takım, üstünlüğünü set sonuna da taşıyarak 25-18'le setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Mücadelenin son seti kıran kırana başlarken Melissa Vargas'ın yakaladığı ritmin ardından Filenin Sultanları, rüzgarı arkasına aldı. A Milli Takım, final setinde 25-19 üstünlük sağlasa da itiraz sonrası sayı iptal oldu ve skor 24-20'ye geldi. Ardından seti 25-22, maçı da 3-1 kazanan Filenin Sultanları adını son 4 takım arasına yazdırdı ve yarı finale yükseldi.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Ev sahibi avantajını arkasına alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor. Son şampiyon ünvanıyla turnuvada mücadele eden Filenin Sultanları, yarı finalde Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final müsabakaları 5 Eylül tarihinde oynanacak final maçı ise 6 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.