İtalya Milli Takımı ve Milan’ın efsanevi isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Milan’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır” ifadeleri kullanıldı.

Kulüp açıklamasında, Baresi’nin 6 numaralı formasının yanı sıra örnek kişiliğinin de Milan’ın geleceğine yön vermeye devam edeceği ifade edildi. Ölüm nedenine ilişkin ise resmi açıklamada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Franco Baresi, 2025 yılında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında akciğerinde tespit edilen bir nodül nedeniyle ameliyat edilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından kendisine bağışıklık sistemi temelli destek tedavisi uygulanmıştı.

Ancak Baresi’nin vefatıyla bu tedavi süreci arasında bağlantı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Kariyeri boyunca sadece Milan forması giyen Baresi, takımıyla 6 Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. 1977 yılında kırmızı-siyahlı formayla başlayan kariyeri, 1997 yılına kadar kesintisiz devam etti.

İtalyan devi ile 719 resmi karşılaşmaya çıkan Baresi; 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı. Milan yönetimi, Baresi’nin kulübe verdiği büyük hizmetlerin ardından 6 numaralı formasını emekliye ayırdı. Böylece bu numara, kırmızı-siyahlı takımda Baresi’den sonra başka bir futbolcuya verilmedi.