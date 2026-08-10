Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Arsenal kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor. Son olarak Christian Norgaard'ın transferi için Everton'la anlaşan Mikel Arteta'nın ekibinde sıradaki veda Gabriel Jesus'la yaşanabilir.

Arsenal'ın forveti Gabriel Jesus, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Beşiktaş'ın da gündemine gelen Brezilyalı golcünün transfer durumunu Fenerbahçe'nin forvete yapacağı hamle etkileyecek.

Sözleşmesinin son yılına giren Gabriel Jesus'u kadroda düşünmeyen Arsenal, Brezilyalı futbolcu için tekliflere açık. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca ve Noa Lang'la yollarını ayırmak istiyor. İtalyan ekibi 3 ismin vedasının ardından Gabriel Jesus için resmi teklifini yapacak.

Napoli'nin teklifini kabul ettiği belirtildi. Ayrıca Jesus'un transferinin Romelu Lukaku'yla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Fenerbahçe'yle anlaşmaya varan Belçikalı forvet kulüplerin de anlaşmasını bekliyor. Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Gabriel Jesus'un önceliğini Serie A'ya verdiği ve Napoli'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Futbola Brezilya'da Palmeiras altyapısında başlayan Gabriel Jesus, Premier Lig'de Manchester City formasını da giymişti. Londra ekibine 2022'de transfer olan Brezilyalı santrfor, hem Arsenal hem de Manchester City ile lig şampiyonluğu yaşadı.