Transfer sezonunda şimdiye dek yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kiralayan ve taraftarından tepki çeken Galatasaray'dan çok büyük bir hamle gelmek üzere... Sarı-Kırmızılılar, Milan forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı, kulübüne resmi teklifini iletti.

OYUNCU TAMAM MİLAN'LA PAZARLIK SÜRÜYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın ilk olarak ilettiği kiralama teklifini reddeden İtalyan ekibi, Leao için kapıyı 50 milyon eurodan açtı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı ekip de yeni teklifini Milano devine iletti.

Leao'nun ise Galatasaray'dan 11-12 milyon euro civarında bir maaş talebinde bulunduğu ve bunun Sarı-Kırmızılılar tarafından kabul edilebilir görüldüğü kaydedildi. Portekizli yıldızın, Galatasaray'da oynayan arkadaşlarından kulübe dair bilgi aldığı belirtildi. Oyuncuyla anlaşma noktasına varan Sarı-Kırmızılılar, Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor.