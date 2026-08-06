Transferin suskun takımı Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ve İtalyan devi Milan’ın yıldızı Rafael Leao’yu kadrosuna katmak için eş zamanlı operasyon yürütüyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Frankfurt ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Cimbom Can’ı 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe’nin anlaşamadığı Rafael Leao için de ısrarını sürdürüyor. İtalyan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için Milan’ın bonservis beklentisi 50 milyon Euro olarak belirlenirken, Galatasaray yönetimi mali şartları dengelemek adına satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.