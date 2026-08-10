Forvet hattına genç bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray, Rangers forması giyen Youssef Chermiti’yi gündemine aldı. Sky Sports’un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki santrfor için İskoç kulübüne 20 milyon euroluk teklif sundu.

RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ

Rangers yönetimi, Galatasaray’ın teklifini düşük bularak geri çevirdi. İskoç ekibinin Chermiti’yi bir sezon daha kadroda tutmayı ve ilerleyen dönemde daha yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı belirtildi.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Galatasaray’a Chermiti konusunda bir diğer olumsuz gelişme sahadan geldi. Rangers’ın Hibernian ile oynadığı lig karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Portekizli futbolcu, 36. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Chermiti, sedyeyle saha kenarına taşındı ve yerine Naderi oyuna dahil oldu. Oyuncunun sakatlığının ciddiyetine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

SEZON PERFORMANSI

Youssef Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Portekizli futbolcu, Galatasaray’ın 23 yaş altı santrfor adayları arasında yer alıyor.