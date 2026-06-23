Transferde sessiz kalan Galatasaray’ın gözü yabancı sınırında. 10+4 kuralından memnun olmayan yönetim, 12+2 veya 10+2+2 olarak değişmesini talep ediyor. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan’ın TFF ile yapacağı görüşmeyi bekleyen sarı-kırmızılılar, olumlu yanıt gelmesi halinde gaza basmayı düşünüyor. Virgil van Dijk, Khephren Thuram ve Eduardo Camavinga gibi yıldızlarla ilgilenen yönetimin düşüncesi de net.

BURUK’UN LİSTESİ HAZIR

Takımın ihtiyaçlarını belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, olası bir değişiklik durumunda şu anda adım atmanın hatalı olacağını düşünüyor. Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda hazırlanan listedeki yıldızlarla temaslara başlayan Aslan, TFF’nin 10+4 kararından vazgeçmesi halinde girişimleri sıklaştıracak. Görüşme yapılan futbolculara ve temsilcilerine de yabancı sınırıyla ilgili süreç detaylı şekilde aktarıldı.