Türkiye, 19 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek. Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvasında Galatasaray ve Fenerbahçe ülkemizi temsil edecek. Lig aşamasının kura çekimi, Monako'da bugün TSİ 19.00'da başladı. Sözcü Spor olarak kura çekiminin tüm detayları haberimizde…

Galatasaray’ın rakipleri: Barcelona (E), Paris Saint Germain (D)

Fenerbahçe’nin rakipleri: Atletico Madrid (D), Liverpool (E)

4 İÇERDE, 4 DIŞARDA

Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak. Devler Ligi'nin ilk haftası 8-10 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1.Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)

2.Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

3. Torba: FENERBAHÇE (Türkiye), GALATASARAY (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)