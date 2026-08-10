Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken kale hattındaki durum da netleşmeye başladı. Önceki gün oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Günay Güvenç'in yerine kaleye geçen 21 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz, başarılı oyunuyla dikkat çekti. Yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık karşılaşmalarındaki istikrarlı performansı sayesinde Okan Buruk'un planlarında daha fazla yer bulmaya başlayan Yılmaz, sarı-kırmızılılarda ikinci kalecilik yarışında Günay Güvenç'in önüne geçtiği öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin, sözleşmesinde bir sezon kalan Jankat Yılmaz ile uzun süreli yeni bir anlaşma yapmayı planladığı öğrenildi. Yeni kontratta oyuncunun ücretinde de iyileştirmeye gidileceği aktarıldı. SÖZLEŞME KARARI Teknik direktör Okan Buruk'un, Villarreal maçındaki performansıyla Jankat Yılmaz'ın dikkat çektiği belirtildi. Genç kalecinin, hazırlık sürecindeki tutarlı oyunu, kulüp içinde güven tazeletti. Kulüp yönetimi, geleceği konusunda net adımlar atmaya hazırlanıyor. Sözleşmesinde bir sezon kalan Yılmaz için uzun vadeli çözüm üretmek ve maddi koşullarda iyileştirme sağlamak hedefleniyor.

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