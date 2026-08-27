UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Kura çekim salonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kurmaylarının yüz ifadeleri dikkat çekti. Özbek ile yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu'nun, rakiplerin açıklanmasının ardından verdikleri tepkiler dikkatlerden kaçmadı. Avrupa'nın dev ekipleriyle aynı gruba düşülmesinin ardından sarı-kırmızılı kurmayların yüzlerindeki tedirgin ifade canlı yayın kameralarına yansıdı.

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