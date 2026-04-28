Şırnak’ın Mendikan bölgesinde 6 köyde düğün masraflarını azaltmak amacıyla ilginç bir ortak karar alındı.
Düğünde geline gelinlik giydirilmemesinde, kadınların halay başı olamamasına yönelik tartışmalı maddelerin yanında, düğün masraflarıyla ilgili pek çok konuya da yer verildi.
GELİNE 'GELİNLİK' YASAK
Mendikan bölgesinde alınan 14 maddelik kararlar ise şöyle:
Düğünde geline gelinlik giydirilmeyecek.
Halayın başında kadınlar oynamayacak.
Düğün için sadece 100 gram altın alınacak.
Saz ekibine 60.000 TL’den fazla ücret verilmeyecek.
Kameraman ekibine 30.000 TL’den fazla ücret verilmeyecek.
Gelin ve damat arkasında platform olmayacak.
Gelinle birlikte kuaföre en fazla 3 kişi gidilecek.
Kız istemede tatlı götürülmeyecek.
Kız istemede saz ekibi götürülmeyecek.
Dışarıdan gelenler köyde sazlı kına yapmayacak.
Mendikan bölgesindeki köylerde damat başına zarf verilecek.
Çekimlere en fazla 3 kişi gidilecek.
Düğün sırasında gelin ve damadın önünde kimse oynamayacak.
Düğünden önce nişan adı altında bavul/valiz alışverişi yapılmayacak.