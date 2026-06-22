Milli Takım Dünya Kupası’nda çıktığı 2 maçta da mağlup olurken son maçlar öncesi turnuvaya havlu atmıştı. Milli futbolcular TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hediye edeceği villalar hakkında sürpriz bir karar aldı.

VİLLA HEDİYE EDECEKTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren A Milli Takım'da futbolculara Bodrum’da lüks birer villa hediye edeceğini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri'' demişti.

VİLLAYI İSTEMİYORLAR

Kupaya erkenden veda eden ve eleştirilerin odağı olan A Milli Takım ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ali Çeliklerin'in haberine göre; Milli takım forması giyen tüm oyuncuların TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Bodrum'da hediye edeceği villaları kabul etmeme kararı aldığı öne sürüldü. Alınan bu ortak kararı ABD maçından sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na iletecekleri belirtildi.