5. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri için oylamalar devam ediyor

Bu yıl beşincisi düzenlenecek Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri için geri sayım heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Güzellik ve kişisel bakım alanında 24 farklı kategoride 116 ürünen iyiler arasında yer almak için yarışıyor.

Watsons, en sevilen güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin en iyilerini belirlemek için bu yıl Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nin beşincisini gerçekleştiriyor. Oylama heyecanı, https://odul.watsons.com.tr/ adresinde 10 Mart Pazar gününe kadar devam ediyor.

Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve kişisel bakım gibi 24 farklı kategoride 116 aday ürün, en iyiler arasında yer almak için oylarınızı bekliyor. Watsons müşterileri, basın mensupları ve blogger'lar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilecek oylamalar sonunda kategorilerinde en çok oy alan ürünler, Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ödül töreninde yılın en iyi ürünü ödülünün sahibi olmaya hak kazanıyor.