Modüler mobilyalarla evlerinizi şenlendirin

2020 yılı itibariyle evlerimizde mobilya dekorasyonunda yeni tarzlar kendini gösteriyor. Özellikle Corona virüsü nedeniyle evlerine kapanan insanlar, yeni uğraş olarak kendilerini ev dekorasyonuna verdiler. Kendi tarzlarını uygulayarak veya hazır dekorasyonlardan yararlanarak yaşam alanlarını düzenlemeye başladılar.

YENİ TARZ YAŞAM ALANLARI

Ev dekorasyonu alanında zaman zaman “minimalist” ve “maxilamist” yaklaşımlar kendini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda “minimalist” yaklaşımla yaşam alanlarında sadelik hâkimdi. Daha sade ve minimal ölçülerde mobilyalar yaşam alanlarını süslüyordu. Mobilyalarla birlikte özellikle salonlarda daha az aksesuarlar görebiliyordunuz.

2020 yılı itibariyle, salgının verdiği yeni ilgi alanı sayesinde evlerinde kalanlar, daha gösterişli ve kendini gösteren mobilyalara yöneliyorlar. Estetik ve modern çizgilere sahip modüler gruplar ön plana çıkmaya başladı.

Mobilya dekorasyonuyla renklenen salonlar ve oturma odaları, aksesuarlarla da ilginç görünümlere bürünüyor. Salon ve oturma odalarının her boş alanı tarz ve istekler doğrultusunda aksesuarlarla bezeniyorlar. Aksesuarlardan en çok payını alan da televizyon üniteleri oluyor.

ERKEKLER İÇİN TELEVİZYON KADINLAR İÇİN TELEVİZYON ÜNİTELERİ

Erkeklerin en büyük tutkularından biri de rahat koltuklarına oturup televizyon seyretmektir. Onlar için televizyonun sehpa, masa veya tv ünitesi üzerinde durması önemli değildir. Fakat kadınlar için öyle değildir. Mükemmel bir ambiyans ve kombin yakalamak adına titiz bir şekilde televizyon ünitesi arayışı içine girerler.

Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan insanlar, alışverişlerini internetten yapıyorlar. Bunun sonucunda da internetten alışveriş gibi yeni bir alışkanlık ortaya çıktı. Doğal olarak gün boyu televizyon izleyenler, televizyonlarını yerleştirebilecekleri, duvarlarını süsleyebilecekleri yeni televizyon üniteleri arayışına girmeye başladılar.

MODÜLER VE KULLANIŞLI TELEVİZYON ÜNİTELERİ

Yeni nesil televizyon üniteleri her tarza, ihtiyaca ve ortama uyum sağlayabilecek özelliktedirler. Klasik yanlarda çekmeceli, ortada raflı modellerden, modern ve estetik çizgilere sahip modellere kadar aradığınızı bulabiliyorsunuz.

Bol aksesuarı ve süs eşyası olanlar için Minar Pan Televizyon Ünitesi idealdir. Yanlardaki dörderli raflar çerçeve, süs eşyası, aksesuar ve hatta süs bitkilerini koyabilecek kapasitedir. Daha modern ve çağdaş çizgilere sahip bir ünite isteyenler Minar Rinaldo modeline yöneliyorlar. Her türlü mobilya grubunuzla rahatlıkla kombin yapabilirsiniz.

KADINLARIN VAZGEÇEMEDİĞİ MUTFAK DOLAPLARI

Mutfaklar, özellikle ev kadınlarının büyük zaman geçirdiği alanlardır. Kadınlar, mutfaklarının geniş kullanışlı ve ferah olmasını isterler. Genişlik konusunda her zaman şanslı olmasalar da birkaç dokunuşla küçük mutfaklarını ferah ve kullanışlı hale getirebilirler.

Salgın nedeniyle, bütün ailenin evde kalması, mutfağı daha da önemli hale getirdi. Bunu fırsat bilen kadınlar işlevselliğini yitirmiş dolaplarını yeni bir mutfak dolabı ile değiştirmeye karar verdiler. Yeni dönemle birlikte artık ekmek sipariş eder gibi, mutfak dolabınızı sipariş verebiliyorsunuz.

60 santimetreden 250 santimetreye kadar hazır mutfak modellerinden istediğinizi seçebilirsiniz. İhtiyacınıza göre üst veya alt dolapları tercih edebilirsiniz. Mutfak dolapları modüler olduğundan istediğiniz şekilde modüllerin yerini değiştirebilirsiniz.

MOBİLYA İHTİYACINIZ İÇİN ARAYIŞA GİRMENİZ GEREKMİYOR

Televizyon ünitesi, mutfak dolabı veya herhangi bir mobilya grubu için internetten arayışa girerek, zaman kaybı yaşamanız gerekmiyor. Ayrıca bunun verdiği rahatsız ve stresi de yaşamak zorunda değilsiniz.

Mobilya sektöründe yılların verdiği deneyim ve profesyonellikle hizmet veren Minar Mobilya sizlere aradığınız konfor ve kaliteyi sunuyor. Minar Mobilya, kaliteden ödün ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizlere zengin mobilya ve ev aksesuarları seçeneği sunuyor.

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