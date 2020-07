Cahide’den Seyfi Dursunoğlu’na anlamlı mesaj

Seyfi Dursunoğlu’nun vefatı herkes gibi Cahide’de şov yapan çalışanları da üzdü.

Dursunoğlu, Cahide Alaçatı’da anıldı. İzzet Çapa, Cahide sahnesinin adını ‘Huysuz Virjin Sahnesi' olarak değiştirdiklerini açıkladı.

‘ŞOV DEVAM EDECEK’

Çapa’nın paylaştığı video ve not şöyleydi: “Cahide'nin sahnesinden 17 yılda kimler geldi, kimler geçti. Ama en büyük starlarımız kendi ekibimizdi. Onların da hocası, öncüsü ve yol göstericisi Seyfi Dursunoğlu'ydu. Bu geceden itibaren Cahide her nerede olursa olsun sahnesinin adı ‘Huysuz Virjin Sahnesi' olacak ve onun da hep isteyeceği gibi ‘show her zaman devam edecek’. Seni hiç unutmayacağız. Büyük ustaya saygı ve rahmetle.”