25. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem?

Ramazan tüm neşesi ile devam ederken iftar sofraları da aynı bereket ve neşe ile donatılmaya devam ediyor. 25. gün iftar menüsü siz ve sevdiklerinizin damak tadına uygun harika yemeklerden oluşuyor. İşte ayrıntılı tarifleriyle 25. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kusursuz iftar sofralarıyla sevdiklerine harika bir Ramazan yaşatmak isteyenler için hazırladığımız yemek tarifleri herkesin beğenisini kazanacak. 25. gün iftar menüsü ile sunduğumuz yemeklerde hem pratik hem de lezzetli tariflerden oluşuyor. İşte tadı damaklarda kalacak iftar menüsü ve ayrıntılı tarifleri…

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Özellikle Doğu Anadolu mutfağında çok yaygın olan ve günümüze Selçukludan gelen Tutmaç çorbası misafir sofralarınız için harika bir başlangıç olacak. Son derece sağlıklı ve doyurucu bir yiyecek olan Tutmaç çorbasının adındaki ağırlığa aldanmayın. Son derece pratik bir yapımı var. İşte Tutmaç çorbası malzemeleri ve tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

BEŞAMEL SOSLU TAVUK TARİFİ

Beşamel sos, birçok yemeğin yanında kullanılan bir sos çeşididir. Sebzelerin yanında yemeklere lezzet kattığı gibi et ve tavuk ile de gayet yakışır. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

FIRINDA PATATES TARİFİ

Fırında patates tarifi ile hem lezzetli hem de kolay bir yemek hazırlayabilirsiniz. Üstelik daha da lezzetli hale getirmek için fırında patatesinizi kaşarlı da yapabilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KİNOA SALATASI

Özellikle son yıllarda popülaritesi artan kinoa salatası nasıl yapılır? Tok tutması ve lifli yapısı sayesinde zayıflamak isteyenlerin öncelikli seçeneklerinden olan kinoa salatası tarifi haberimizde… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ

Tatlı krizimiz geldiği zaman çikolatalı suflenin adını duymak bile insana yetiyor. Çikolatalı tatlılardan kısa sürede pişen ve pratik bir şekilde hazırlanan sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi ve malzemeleri… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)