Beşamel soslu tavuk tarifi: Beşamel soslu tavuk nasıl yapılır? Nefis beşamel soslu tavuk tarifi için gerekli malzemeler…

Beşamel sos, birçok yemeğin yanında kullanılan bir sos çeşididir. Sebzelerin yanında yemeklere lezzet kattığı gibi et ve tavuk ile de gayet yakışır. Pratik yapımı sayesinde sıklıkla tercih edilen beşamel soslu tavuk tarifi haberimizde…

Makarna, tavuk, kırmızı et ve sebze… Bunların hepsine yakışan bir sos bulmak istiyorsanız beşamel sos tam size göre demektir. Beşamel sos ile süslediğini yemeğiniz ile ailenize veya sevdiklerinize nefis bir ziyafet çekebilirsiniz… İşte beşamel soslu tavuk tarifi ve malzemeleri…

BEŞAMEL SOSLU TAVUK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– 2 yemek kaşığı zeytinyağı

– 600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

– 1 çay kaşığı tuz

– Yarım çay kaşığı tane karabiber

– Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

Beşamel sos için:

– 3 yemek kaşığı tereyağı

– 2 yemek kaşığı un

– 2,5 su bardağı soğuk süt

– 1 çay kaşığı tuz

– 1 çay kaşığı karabiber

– 1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

– Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



BEŞAMEL SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

İki yemek kaşığı zeytinyağını tavada kızdırın ve 600 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu aralarda karıştırarak, yüksek ateşte soteleyin. Bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra tekrar karıştırın ve ocaktan alın. Beşamel sosu hazırlamak için; 3 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritin. 2 yemek kaşığı unu da ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan una 2,5 su bardağı soğuk sütü azar azar ilave ederek topaklanmaması için koyulaşana kadar sürekli karıştırın. 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, rendelenmiş muskat cevizi ilave edin. Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Sotelenen tavukları ısıya dayanıklı fırın kabına aktarın ve üzerini beşamel sos ile kaplayın. Üzerlerine yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra, bekletmeden sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun…