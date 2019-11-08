Fırında patates tarifi… Fırında patates kaşarlı nasıl yapılır?

Özellikle çalışanlar için akşam yemeği yapmak bazen kâbusa dönüşebiliyor. Peki ya akşam yemeğine aniden gelen bir misafiriniz varsa… İşte o kâbus artık daha büyük. Ancak sizin için hazırladığımız fırında patates tarifi ile oldukça pratik ve çok lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Üstelik fırında patates tarifiniz daha da lezzetli hale getirmek için kaşar peyniri ile farklı bir tarif de yakalayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte fırında patates malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…
Fırında patates (kaşarlı) malzemeleri
-2 tane orta boy patates
-Kaşar peyniri
-Tereyağı
-Tuz
-Nane
-Toz biber
-Karabiber
Fırında patates (kaşarlı) tarifi
Öncelikle patatesleri soyun ve yuvarlak yuvarlak kesin. Ardından fırın tepsisinin içine dizin. Daha sonra üzerine tereyağı parçaları koyun. Ne kadar bol koyarsanız o kadar lezzetli olur. Baharatlarını da ekledikten sonra önceden ısıttığınız fırında 200 derecede 15 dakika kadar pişirin.
Ardından çıkarı ve üzerine bol kaşar peyniri rendeleyin. Tekrar fırında koyup 10 dakika daha pişirin. Kaşarlar kızarmaya başlayınca alabilirsiniz.
Afiyet olsun.