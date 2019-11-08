Fırında patates tarifi… Fırında patates kaşarlı nasıl yapılır?

Çok acil bir yemeğe mi ihtiyacınız var? Aniden gelen misafir için lezzetli ve pratik bir yemek mi arıyorsunuz fırında patates tam aradığınız yemek. Fırında patates tarifi ile hem lezzetli hem de kolay bir yemek hazırlayabilirsiniz. Üstelik daha da lezzetli hale getirmek için fırında patatesinizi kaşarlı da yapabilirsiniz. İşte fırında patates tarifi…

Özellikle çalışanlar için akşam yemeği yapmak bazen kâbusa dönüşebiliyor. Peki ya akşam yemeğine aniden gelen bir misafiriniz varsa… İşte o kâbus artık daha büyük. Ancak sizin için hazırladığımız fırında patates tarifi ile oldukça pratik ve çok lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Üstelik fırında patates tarifiniz daha da lezzetli hale getirmek için kaşar peyniri ile farklı bir tarif de yakalayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte fırında patates malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Fırında patates (kaşarlı) malzemeleri

-2 tane orta boy patates

-Kaşar peyniri

-Tereyağı

-Tuz

-Nane

-Toz biber

-Karabiber

Fırında patates (kaşarlı) tarifi

Öncelikle patatesleri soyun ve yuvarlak yuvarlak kesin. Ardından fırın tepsisinin içine dizin. Daha sonra üzerine tereyağı parçaları koyun. Ne kadar bol koyarsanız o kadar lezzetli olur. Baharatlarını da ekledikten sonra önceden ısıttığınız fırında 200 derecede 15 dakika kadar pişirin.

Ardından çıkarı ve üzerine bol kaşar peyniri rendeleyin. Tekrar fırında koyup 10 dakika daha pişirin. Kaşarlar kızarmaya başlayınca alabilirsiniz.

Afiyet olsun.