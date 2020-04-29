6. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

İftar lezzetlerinde bugün şahane yemek tarifleri veriyoruz. 6. gün iftar menüsü ile koca bir misafir sofrası hazırlayabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabilmeniz için ayrıntılı tarifler verdiğimiz 6. gün iftar menüsü…

Ramazan’ın 6. gününde sizin için hazırladığımız menü ile harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. Sevdiklerinizi iftara çağırmak için çok uygun bir akşam olacak. 6. gün iftar menüsü hem sizi yormayacak hem de birbirinden lezzetli yemeklerden oluşuyor. İşte 6. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Özellikle çocuklu evlerde bol bol yapılması gereken yemeklerden biri de sebze çorbası… Hem sağlıklı hem lezzetli hem de oldukça pratik olan sebze çorbası için hazırladığımız bu tarif ile siz de hemen bu akşamdan başlayarak sofralarınızı çeşitlendirebilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

LAZANYA TARİFİ

Hem pratik hem de lezzetli bir yemek mi hazırlamak istiyorsunuz? O zaman bu lazanya tarifi tam size göre. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI TARİFİ

Serin bir şeyler yemek ya da farklı bir salata tarifi denemek istiyorsanız yoğurtlu kereviz salatası tam size göre. Besleyici olmasının yanı sıra oldukça pratik olan kereviz salatası ile çocuklarınıza kereviz yedirmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

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ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI TARİFİ

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan biber dolması, sebzelerin en taze olduğu dönemde parmaklarını yedirecek kadar lezzetli olabilir. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir lezzet olmasıyla da tercih sebebi olan biber dolması yanına sadece yoğurt koyarak biber servis edebileceğiniz bir yemek. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)



KADAYIF TATLISI TARİFİ

Sevdiklerinize ikram etmelik şahane bir lezzet mi arıyorsunuz? Zahmetli tatlıları yapmak için yeterli zamanınız mı yok? Evde en güzel kadayıf nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Buyurun cevabına… (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)