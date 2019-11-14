Sebze çorbası tarifi… Taneli sebze çorbası nasıl yapılır?

Özellikle çocuklu evlerde bol bol yapılması gereken yemeklerden biri de sebze çorbası… Hem sağlıklı hem lezzetli hem de oldukça pratik olan sebze çorbası için hazırladığımız bu tarif ile siz de hemen bu akşamdan başlayarak sofralarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Peki, taneli sebze çorbası nasıl yapılır? İşte taneli sebze çorbası için malzemeler ve tarifi…

Malum soğuk havaların olmazsa olmazları içimizi ısıtacak mis gibi çorbalar. Klasik çorbalardan sıkılıp değişik lezzetli ve pratik bir çorba yapmaya ne dersiniz. Özellikle evinde küçük çocuğu olan ebeveynlerin tercih edeceği sebze çorbası çok hoşunuza gidecek. Taneli sebze çorbası internet aramalarında sık sık karşımıza çıktığı için püre halindeki sebze çorbasını bir kenara bırakıp taneli yapıyoruz. İşte sebze çorbası malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Sebze çorbası malzemeleri

-1 tane kabak

-2 tane orta boy patates

-1 tane kırmızı biber

-1 tane havuç

-1 tane soğan

-2 diş sarımsak

-½ limon

-3 kaşık un

-1 bardak süt

-1 kaşık tereyağı

-2 kaşık sıvı yağ

-Tuz

-Su

Üzeri için;

-Dereotu

Sebze çorbası yapılışı

Geniş bir tencerenin içine tereyağını ve sıvı yağı alın. Biraz ısındıktan sonra soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayıp içine atın ve bu şekilde biraz kavurun. Bu arada tüm diğer sebzeleri küçük küçük küpler halinde doğrayın. Soğanlar renk alınca doğradığınız sebzeleri ilave edin. Bu şekilde de 5 dakika kavurun. Bir başka kabın içinde sütü, unu, limonu ve tuzu iyice çırpın. Hiçbir topak kalmadığı zaman tencereye ilave edin. Göz kararı sunu da ekledikten sonra pişmeye bırakın. Sebzeler pişince ocaktan alıp dereotu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.