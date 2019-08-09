Kadayıf nasıl yapılır? İşte pratik kadayıf tarifi…

Kadayıf tatlısı denince akıllara bayram, bayram denince akıllara kadayıf tatlısı gelir. Çoğu kişinin vazgeçemediği lezzetlerden biri olan kadayıf tatlısının en pratik ve kolay halini sizin için bir araya getirdik. Pratik kadayıf tatlısı tarifi ile sevdiklerinize dakikalar içinde mis gibi bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. İşte kadayıf için gerekli malzemeler ve yapılışı…

Sevdiklerinize ikram etmelik şahane bir lezzet mi arıyorsunuz? Zahmetli tatlıları yapmak için yeterli zamanınız mı yok? Evde en güzel kadayıf nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Buyurun cevaplarımıza. Sevdikleriniz için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, ağızda dağılan yapısı ve pratik yapımı ile gönlünüze taht kuracak olan kadayıf tatlısı tarifi alışılmış lezzetlerin aksine hem geleneksel hem de modern bir yapıda. Daha fazla merak uyandırmadan tarifimize geçelim.

KADAYIF İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-350 gr kadayıf (yaş)

-½ bardak eritilmiş tereyağı

-1 bardak dövülmüş ceviz

ŞERBETİ İÇİN:

-2 bardak su

-2 bardak şeker

-3-4 damla limon suyu

KADAYIF TARİFİ

Diğer tüm şerbetli tatlılarda olduğu gibi önce şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Şerbet için gerekli su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkın ve biraz daha kaynatıp ocaktan alın.

Kadayıfları geniş bir kabın içine alarak didikleyin. Üzerine tereyağı döküp karıştırın.

Muffin kaplarının içine yağladığınız kadayıfları koyun ve üzerine cevizleri ekleyin. Ardından bardak yardımı ile bastırın. Tüm kaplar dolduktan sonra üzerilerine tekrar kadayıf koyun ve tekrar bastırın.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Çıkarttıktan sonra dikkatlice kaplardan ayırın ve soğumuş olan şerbetinizi dökün. 3-4 saat dinlendirdikten sonra dövülmüş fıstık ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.