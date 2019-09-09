Arı sütü kaç kalori? Arı sütünün besin değerleri ve kalorisi

Arı sütü astım, saman nezlesi, karaciğer hastalığı, pankreatit, uyku sorunları (uykusuzluk), infertilite (kısırlık), adet öncesi sendromu (PMS), mide ülseri, böbrek hastalığı, kemik kırıkları, menopoz semptomları, cilt hastalıkları ve yüksek kolesterole iyi gelir. Ayrıca, yaşlanmanın etkileriyle mücadele etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Peki, arı sütü kaç kaloridir? İşte arı sütünün besin değerleri…
ARI SÜTÜ KAÇ KALORİDİR: 100 gram arı sütü yaklaşık 266 kaloridir.
ARI SÜTÜNÜN BESİN DEĞERLERİ
100 g arı sütünde aşağıdakiler bulunur:
Su: 34. 8 g
Kalori: 266 kcal
Karbonhidrat: 65 g
Lif: 0 g
Protein: 25 g
Toplam Yağ: 0 g
B vitamini: 4 µg
B1: 0,02 mg
B2: 0,02 mg
B3: 0 mg
B6: 0 mg
B12: 0 µg
C vitamini: 4 mg
D vitamini: 0 µg
E vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 10 mg
Demir: 0.2 mg
Potasyum: 69 mg
Sodyum: 12 mg
Fosfor: 10 mg
Selenyum: 2 µg