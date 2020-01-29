Arnavutköy’ün Melekleri Angelo Grande’de…

Arnavutköy’ün en yeni mekanı Angelo Grande İtalyan etkileri taşıyan, şık, enerjisi yüksek, kaliteli bir bistro. Haftanın her günü 08.00’de yeni nesil kahvaltı ve iddialı kahve ile açılan Angelo Grande gece 02.00’ye kadar seçkin lezzetlerden oluşan bir menü ve mixology barıyla hizmet veriyor. Menüde tapas, taco, salata, pizza, makarna, noodle, burger, şasimi, et ve balığın en güzel örnekleri yer alıyor.

Geçmişte melekler köyü olarak bilinen Arnavutköy'den ilham alan Angelo Grande'nin tasarımında kanat formları, ahşap ve pirinç detaylar, özel aydınlatmalar, yuvarlak çizgilerin oluşturduğu sade bir şıklık dikkat çekiyor.

Pazar günleri Brunch servisi bulunan mekanda, Pazar akşam üstü de Happy Hour etkinlikleri yapılıyor. Her hafta 18.00'de kontrtenor Nuri Harun Ateş sesiyle olduğu kadar repertuarıyla da öne çıkacağı interaktif bir şovla sahne alıyor.

Angelo Grande'nin özel toplantılar, etkinlikler ve kutlamalara ayrılan üst katı perşembe-cuma-cumartesi geceleri Disco Grande ismiyle üst düzey eğlence arayanların buluşma noktası oluyor. Aynı zamanda yatırımcı ortak olan Cafer Palamut'un müzik direktörlüğünü üstlendiği mekanda, popüler DJ'ler tarafından hazırlanan enerjik ritmler hakim oluyor.

Başak Balaban ile Vefa Süleymanova ortaklığıyla kurulan Angelo Grande'nin işletmesini Alaçatı Spiaggia Grande'nin ekibi yapıyor.

Kahvelerini Kolombiya ve Guatemala'da kadınların yönettiği ve çalıştığı çiftliklerden temin eden ve gelirinin bir kısmını kadınlara ayıran üreticilerden alan mekan her fincan kahve ile emekçi kadınlara destek veriyor.



