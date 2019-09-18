Fincan tatlısı nasıl yapılır? İşte çilekli fincan tatlısı tarifi…

Taze meyvelerle dilediğiniz gibi süslediğiniz içi yumuşacık bir fincan tatlısına kim hayır diyebilir ki. Sevdiklerinizle yemek sonrasında çay keyfinize eşlik edecek olan fincan tatlısının da yapımı oldukça pratik. Peki, fincan tatlısı nasıl yapılır? İşte malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

Fincan tatlısı ismini ona şekil veren fincandan alıyor. Kendi ellerinizle hazırladığınız bu hem leziz hem de pratik fincan tatlısı daha çok vanilyalı tercih edilse de onu isteğinize göre farklı tatlara dönüştürebilirsiniz. Peki, fincan tatlısı malzemeleri ve yapılışı nasıl? İşte sizin için hazırladığımız fincan tatlısı tarifi haberimiz.

FİNCAN TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 lt. süt

-2 kahve fincanı kadar un

-1 yemek kaşığı kadar tereyağı

-İki buçuk kahve fincanı kadar toz şeker

-1 paket vanilya

-1 su bardağı çekilmiş Hindistan cevizi

-6 adet çilek

FİNCAN TATLISI TARİFİ

Süt, un ve şekeri bir tencereye koyarak bir süre karıştırın ve ardından muhallebi kıvamını alana kadar pişirmeye başlayın. Muhallebiyi kaynattıktan sonar içine tereyağı atın ve tereyağı eridikten sonra muhallebiyi kahve fincanlarına doldurun ve buzdolabında soğutun. Soğuttuğunuz muhallebileri fincanları ters çevirerek çıkartın ve üzerini Hindistan cevizi ve çilekle süsleyin. Fincan tatlınız hazır.

Afiyet olsun.