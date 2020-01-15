Hindistan cevizi kaç kalori? Hindistan cevizinin besin değerleri ve kalorisi

Hindistan cevizi, tropikal kuşakta yaşayan çoğu insan için çok yönlü ve vazgeçilmez bir gıda maddesidir. Kaloriler, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besindir. Hindistan cevizi yağ yakarak enerjiyi artırmaya yardımcı olur. Hindistan cevizi yağında bulunan trigliseritler, günlük enerji tüketimini % 5 artırır ve uzun vadede kilo vermenizi sağlar. Peki, Hindistan cevizi kaç kaloridir? İşte, Hindistan cevizinin besin değerleri…
HİNDİSTAN CEVİZİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram Hindistan cevizi yaklaşık 354 kaloridir.
HİNDİSTAN CEVİZİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram Hindistan cevizinde aşağıdakiler bulunur:
Enerji: 354 Kcal
Karbonhidratlar: 15.23 g
Protein: 3.3 g
Toplam yağ: 33,49 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 9 g
Folat: 26 ug
Niasin: 0.540 mg
Pantotenik asit: 0.300 mg
Piridoksin: 0,054 mg
B 2 vitamini: 0.020 mg
Tiamin: 0.066 mg
C vitamini: 3.3 mg
A Vitamini: 0 IU
E Vitamini: 0.24 mg
K Vitamini: 0.2 ug
Sodyum: 20 mg
Potasyum: 356 mg
Kalsiyum: 14 mg
Bakır: 0.435 mg
Demir: 2.43 mg
Magnezyum: 32 mg
Manganez: 1.500 mg
Fosfor: 113 mg
Selenyum: 10,1 ug
Çinko: 1.10 mg