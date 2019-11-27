Ispanak yemeği tarifi… Sade ıspanak yemeği nasıl yapılır?

Çizgi filmlere bile konu olan ıspanak yapımı kolay ve oldukça besleyici bir yemektir. Ispanak yemeği son günlerde hakkında çıkan haberlerden ötürü popülerliğini kaybetse de hala çok sevilen bir lezzettir. İşte sade ıspanak yemeği için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Geçmişten beri annelerin çocuklarına yedirmek için bin bir takla attığı ve bu çabada oldukça haklı oldukları lezzetlerden biri olan ıspanak yemeği çizgi filmlere bile konu olmuştur. Tüm bunların dışında oldukça besleyici ve pratik bir yemek olmasından dolayı tercih edilen ıspanak hakkında çıkan haberler nedeniyle son zamanlarda birçok vatandaş ıspanak yemeği bırakmıştı. Ancak ıspanak yemeği her zaman en sevilen tariflerimiz arasında olacağı için bugün size sade ıspanak nasıl yapılır onu anlatacağız. İşte ıspanak yemeği için gereli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Ispanak yemeği malzemeleri

-1 demet ıspanak

-1 tane soğan

-4 kaşık zeytinyağı

-½ bardak pirinç

-1 kaşık domates salçası

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

Ispanak yemeği tarifi

Öncelikle ıspanağın yaprakları ile kök kısımlarını ayırın. Daha sonra yemeklik olarak doğrayıp bol su ile yıkayın. Bir tencerenin içinde zeytinyağı ile soğanları kavurun. Üzerine salçayı ve baharatlarını atın. Biraz kavurduktan sonra ıspanakları ve pirinçleri ilave edin. Üzerine sıcak suyunu da ekledikten sonra 30 dakika pişirin. Yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.