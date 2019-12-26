Patates kaç kalori? Patatesin besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, masamızdan eksik etmediğimiz patates kaç kaloridir? Patatesin besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de patatestir. Patateste bulunan diyet lifleri genel olarak kilo yönetimi ve kilo vermede önemli faktörler olarak bilinir. Bu yüzden de patatesin kilo aldırdığı inancı bir yanılgıdır. Peki, patates kaç kaloridir? İşte, patatesin besin değerleri ve kalorisi…

PATATES KAÇ KALORİDİR: 100 gram patates yaklaşık 87 kaloridir.

PATATESİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram patateste aşağıdakiler bulunur:

Su: 76.98 g

Enerji: 87 kcal

Protein: 1.87 g

Toplam yağ: 0.1 g

Karbonhidrat: 20.13 g

Lif: 1.8 g

Toplam şeker: 0.91 g

Kalsiyum: 5 mg

Demir: 0.31 mg

Magnezyum: 22 mg

Fosfor: 44 mg

Potasyum: 379 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.3 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 13 mg

Tiamin: 0.11 mg

Riboflavin: 0.02 mg

Niasin: 1,44 mg

B-6 Vitamini: 0.3 mg

Folat, DFE: 10 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 3 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.01 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 2.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg