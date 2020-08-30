Perde pilavı nasıl yapılır? MasterChef perde pilavı tarifi…

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan perde pilavı tarifini sizler için hazırladık. Yapılışı kısmen uğraştıran ancak lezzetiyle birçok kişinin fovorisi olan perde pilavı için gerekli malzemelerin listesini ve tarifi yazımızda. MasterChef yarışmasında da adı geçen perde pilavının en lezzetli ve kolay yapılışı için detaylar haberimizde...

Hemen hemen birçok kişinin beğendiği ve türk mutfağında görmeye alışkın olduğumuz perde pilavı tarifini yazımızda sizlere aktarıyoruz. Özellikle MasterChef yarışmasında da adı geçmesiyle merak konusu olan perde pilavının hazırlanışı ile gerekli tüm malzemelerin listesi sayfamızda. İşte en lezzetli perde pilavı tarifi…

PERDE PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için;

-50 gr tereyağı

-1 kahve fincanı sıvı yağ

-1 kahve fincanı yoğurt

-1 kahve fincanı su

-½ kaşık sirke

-½ kaşık tuz

-½ kaşık karbonat

-Aldığı kadar un

Pilavı için;

-2 tane tavuk budu

-1,5 bardak pirinç

-3 bardak tavuk suyu

-½ çay bardağı zeytinyağı

-1,5 tatlı kaşığı tuz

-½ kaşık toz şeker

-½ kaşık karabiber

-2 kaşık kabuksuz badem

-1 kaşık çam fıstığı

Üzeri için;

Kabuksuz badem

PERDE PİLAVI TARİFİ

Bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve haşlamaya bırakın. Haşlandıktan sonra soğuması için kenara alın ve daha sonra ince ince didikleyin.

Geniş bir tencerenin içine zeytinyağını alın. Üzerine çam fıstığı ve bademi atıp kavurun. Üzerine pirinçleri ekleyin. Biraz kavurduktan sonra tavuk suyunu ekleyin.

Daha sonra tuzunu ve şekerini ekleyip pilavı pişmeye bırakın. Pilav piştikten sonra üzerine didiklenen tavukları ekleyin. Karabiber de serpip soğuması için kenara alın.

Bu esnada hamur için karıştırma kabına bütün malzemeleri alın ve iyice yoğurun. Üzerine aldığı kadar un ekleyin. Yumuşak bir kıvam alıncaya kadar yoğurma devam edin. Hamuru 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra 6 parçaya bölün ve merdane yardımı ile yemek tabağı boyunda açın.

Daha sonra bir fırın kabını yağlayın. (Kase şeklinde kaplar olabilir. Mesela güveç) İçine bademleri sıralayın ve üzerine açtığınız hamuru koyun. Daha sonra hamurun üzerine pilavdan koyun ve üzerini sarkan hamur ile kapatın ve hafif bastırın.

200 derece fırında hamurlar nar gibi kızara kadar 30-35 dakika pişirin. Piştikten sonra ters çevirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…