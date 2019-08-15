Tırnak mantarı bulaşıcı olmasının yanı sıra görünümüyle rahatsızlık verici bir enfeksiyondur. İyi temizlenmeyen gün içerisinde ter içinde kalan ayaklarda sıklıkla görülebilir. Bu tip enfeksiyonların başlıca nedeni hijyen eksikliği olabilir. Peki, ayak mantarını ne yok eder? İşte tırnak mantarı tedavisi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Hasar gören zedelenmiş tırnağın sürekli temiz tutulması gerekir. Ayaklarda oluşan mantar enfeksiyonu sarı renkte tırnağın hemen alt kısmında başlayabilir. Mantarın çok çabuk gelişen bölgelerinden biri ayaklarımızdır çünkü gün boyu ayakkabının içinde nemli bir ortama maruz kalabilirler. Tırnak mantarı bazı sağlık sorunlarından oluşabileceği gibi sıkan ve terleten ayakkabıların giyilmesi, giyilen çorapların sık sık değiştirilmemesi ve gün boyu koşuşturmak gibi nedenler ayaklarda mantar enfeksiyonu oluşmasına neden olabilir. Tırnak mantarınız ileri seviyede ise mutlaka bir dermotoloğa başvurmanızda fayda vardır. Yapılan tahlil sonucu ne tür bir enfeksiyona sahip olduğunuz belirlenerek tedavi yöntemi saptanır. Eğer ayak mantarınız henüz başlangıç aşamasında ise evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle tırnak mantarınızı tedavi edebilirsiniz. Ayak mantarını ne yok eder? Tırnak mantarı tedavisi nasıl olur? İşte evde tırnak mantarı tedavi etme yöntemleri hakkında merak ettikleriniz…

TIRNAK MANTARI İÇİN DOĞAL TEDAVİ ÖNERİLERİ

ZEYTİNYAĞI VE SARIMSAK

Sarımsak mantar enfeksiyonlarına iyi gelecek zeytinyağı ise cildi nemlendirerek kaşınma sorununu ortadan kaldıracaktır. Sarımsağı ezin ve zeytinyağı ile karıştırın. Ocakta kısık ateşte karışımı ısıtın. Daha sonra soğumaya bırakın. Bu kürü ayaklarınızda mantar olan bölgelere her gün düzeni olarak uygulayın.

BEYAZ SİRKE, VİCKS VE ÇAY AĞACI YAĞI

Öncelikle mantar olan bölgelerinize buhar yapabilirsiniz. Sıcak suyun içerisine bir miktar vicks ilave ederek ayaklarınızı buhara turun. Ardından beyaz sirke ve çay ağacı yağını karıştırarak günde iki defa olmak üzere ayaklarınıza sürün.

BEYAZ SİRKE VE AĞIZ TEMİZLEME SUYU

Sirke ile ağız gargarasını karıştırarak enfeksiyonların üzerine bir pamuk ile sürün ve 30-40 dakika bekleterek ayaklarınızı durulayın. Etkili bir sonuç almak için bu uygulamayı haftada 2-3 kez uygulamalısınız.