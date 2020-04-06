Ayva lezzetli ve sağlığa birçok faydası bulunan şifa deposu bir meyvedir. Peki bu meyvenin çekirdeklerinden de yararlanmak ister misiniz? O halde asla çöpe atmayın! Ayva çekirdeği cildin bakımını ve onarımını sağlayan vitamin ve minerallere sahiptir. Doğal yollarla cildinizi sağlığına kavuşturmanız için ayva çekirdeklerini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Peki, ayva çekirdeği ile cilt bakımı nasıl yapılır?

Kış meyvelerinin en mükemmellerinden biri olan ayvanın kendisi kadar çekirdeği de oldukça yararlıdır. Bir adet ayvayı kestiğinizde içerisinden yaklaşık olarak 10 adet çekirdek çıkar ve bu çekirdekler çiğ olarak da tüketilebilirler. Aynı zaman da çekirdekleri saklayarak cilt bakımınızda kullanabilirsiniz.

AYVA ÇEKİRDEĞİNİN CİLDE FAYDALARI

* Cildin gençleşmesini ve bağ dokusunun oluşumunu iyileştirir.

* Gözaltı torbaları ve morluklara iyi gelir.

* Cildi sıkılaştırır ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.

* Cilde düzenli uygulandığında cilt sorunlarınızı ortadan kaldırır.

* Antioksidan etkiye sahiptir. Kırışıklıkların görünümünü azaltır ve cilt lekelerinde etkilidir.

* Cildinizin nemlenmesini ve kuru cilt probleminizin giderilmesine yardımcı olur.

AYVA ÇEKİRDEĞİ İLE NEMLENDİRİCİ CİLT MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı ayva çekirdeği

2 çay kaşığı badem yağı

1 su bardağı organik gül suyu

TARİFİ

Ayva çekirdeklerini bir gece önceden gül suyunun içine ilave edin. Ertesi gün çekirdeklerini süzün ve içerisine 2 çay kaşığı badem yağını ilave edin. Ardından cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Hazırladığınız bu maskeyi bir hafta saklamanız mümkün. Haftada 2 defa cildinize uygulayarak cildinizin nemlenmesini sağlayabilirsiniz.