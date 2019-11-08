Kirpik liftingi nedir? Nasıl yapılır?

Kirpik liftingi yükselen popülaritesine rağmen hala nasıl yapıldığı çok bilinmeyen bir uygulamadır. En basit ifadeyle, uzun ve dolgun kirpiklere bir süreliğine sahip olmanızı sağlar. Özellikle düz kirpiklere sahip olan kişiler için tercih edilen bir uygulamadır. Peki, kirpik liftingi tam olarak nedir? Nasıl yapılır?

Kirpiklere sürülen kimyasal solüsyonlar ile uzun süreli kalkıklık ve kıvrıklık sağlanabiliyor. Bu sayede kirpiklerinizi kıvırmak için ettiğiniz mücadeleler son bulabiliyor. Görünüm olarak estetik olan kirpik liftingi, kirpiklerin hacimli ve en önemlisi doğal görünmesini sağlıyor. 2-3 ay arasında kirpiklerde etkisi devam ediyor. Kirpik liftingi öncesi eğer lens kullanıyorsan mutlaka çıkarmalı ve alerji, kirpik dökülmesi ve arpacık gibi sorunlar yaşıyorsan kirpik liftingi yapımı için uygun olmadığını bilmelisin.

KİRPİK LİFTİNGİ NASIL UYGULANIR?

Kirpiklerin kıvrık ve kalkık görünmeleri için öncelikle kirpik dibine silikon bir ped yerleştirilir. Kirpikler yukarı doğru özenle kaldırılarak yapıştırma işlemi gerçekleşiyor. Bu işlem profesyonel kişiler tarafından uygulanması gereken ve her kirpik teli dikkate alınarak uygulanmalıdır. Ardından yukarı kalkan kirpikler solüsyon işleminden geçerek kıvrıklığı sabitleniyor.

İlk olarak mikro çubuklarla jel bir solüsyon uygulandıktan sonra bir süre bekletilir. Solüsyonun her kirpiğe eşit olarak dağıtılması oldukça önemlidir. Daha sonra tekrar bir solüsyon uygulanır ve bekletilir. Son olarak kirpiklere renk verici bir solüsyon uygulanır ve keratin uygulanarak yaklaşık 1 saat içerisinde kirpik liftingi işlemi tamamlanabiliyor.