Kylie Jenner’ın yeni reklam filmi yürek hoplattı

Kylie Jenner, yeni piyasaya çıkardığı Kylie Skin adlı markasının 2019 yaz tanıtımını yaptı... Marka için reklam çeken Jenner, ürünü değil, kendini tanıtıyormuş gibiydi...

İkili ruj kitleriyle güzellik dünyasına adım atan, ardından güzellik ürünleriyle bir makyaj imparatorluğu kuran Kylie Jenner, Kylie Cosmetics’ten sonra şimdi de Kylie Skin ile gündemde. Her ne kadar bu markanın ürünlerini kullananlar ard arda şikayetlerde bulunsalar da, sosyal medyada ‘Almayın’ diyerek tweet’ler atsalar da, büyük bir kitle şimdiden Kylie’ye satış rekorları kırdırıyorlar..

Her şeye kulağını tıkayan ve yeni markasının 2019 Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçip reklam filmi çeken Jenner, görüntüleriyle şaşırttı. Üründen çok kendini öne çıkaran Jenner, sanki ürünü değil kendini tanıtıyormuş gibiydi…

