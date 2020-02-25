Makyaj kontürü nedir?

Makyaj konturu doğal cilt tonundan daha koyu bir ton olan kapatıcı ya da fondötenin cilde uygulanması işlemidir. Makyaj kontürünün amacı ise yüzünüzdeki geniş bölgeleri daraltmak, boyutlandırmak ve şekil vermek için yapılan makyaj hilesidir.

Makyaj kontürü uzman makyaj artistlerinin yıllarca modellerde uyguladığı, korunan makyaj tekniklerinden biriydi ancak artık günümüzde pek çok kişi tarafından merak edilen ve uygulanan makyaj uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Uzman makyaj artistlerinin sırı olmaktan çıkan makyaj kontürü ile hayaliniz daha yüksek ve daha belirgin elmacık kemikleri, daha dar bir burun, daha keskin bir çene çizgisi veya daha ince bir yüz yapısı ise bunu basit bir teknikle ulaşmanızı sağlıyor.

Her kadın makyaj rutinine kontur ekleyerek daha güzel bir görünüme kavuşabiliyor. Üstelik yalnızca uygun bir kontür gölgesi ve uygulamak için iyi bir fırça yeterli. Bu sayede en sevdiğiniz özelliklerinizi ortaya çıkarabilir ve yüz şeklinizi makyajın yardımı ile yeniden şekillendirebilirsiniz.

Makyaj konturun en güzel yanı da oldukça kolay uygulanıyor olmasıdır. Yüz hatlarınıza uygun yapacağınız kontürleme işlemi mükemmel bir görünüme kavuşmanız için size yardımcı olabilir. Ayrıca makyaj konturu için elinizde bir sürü makyaj malzemesi olmasına da gerek yok! Dilerseniz cildinizden bir ton koyu fondöten veya kapatıcıyı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Makyaj konturu yaparken en çok yüz yapınıza uygun bir teknik seçmenizde fayda vardır. Böylelikle istediğiniz yüz hatlarına ulaşabilir ve hayalinizdeki mükemmel görünüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz.