Şeker peelingi ne işe yarar? Şeker peelingi yapılışı ve faydaları…

Şeker peelingi uygulamaları son günlerde etkili geri dönüşümleri ile herkes tarafından tercih edilmektedir. Şeker peelingi cildi ölü hücrelerden arındırarak, cildin tazelenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda cildin pürüzsüz ve ipeksi olmasına yardımcı olur. Özelikle dudak üzerindeki ölü hücrelerin yok olmasını sağlarken dilerseniz tüm vücudunuz için şeker peelingi yapabilirsiniz. Bu sayede cildinizdeki kan dolaşımı artarak daha genç ve bakımlı görünmenize yardımcı olur. Peelingin asıl görevi cildin derinlemesine temizliğidir. Cillte yeni bir tabaka oluşumunu desteklerken akne ve sivilce izlerini gidermeye yardımcı olur. Peeling, sorunlu derinin kalkarak sağlıklı derinin ortaya çıkmasını sağlar. Düzenli olarak uygulandığında cildinizdeki güneş lekeleri ve izlerin görünümü yok olmaya başlar. Cilt kuruluğu, çatlaklar ve kırışıklıklar peeling ile zamanla giderilebilir. Özelikle burun çene ve yanak bölgesinde oluşan siyah noktaların giderilmesini ve gözeneklerin temizlenerek sıkılaşmasını sağlar. Dilerseniz evde doğal malzemeler ile şeker peelingi yapabilirsiniz. Şeker peelingi ile tüm vücudunuzu ovarak pürüzsüz bir görünüme kavuşabilirsiniz. İşte evde şeker peelingi yapımı;

ŞEKER PEELİNGİ TARİFİ

Malzemeler;

Hindistan cevizi yağı

Şeker

Kurumuş portakal kabuğu

Greyfurt

Uçucu yağlar

Yapılışı;

Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra bu karışımı buzdolabında bir saat dinlendirin. İçerisine şeker, kurutulmuş portakal kabuğu, greyfurt ve uçucu yağları ekleyip kavanozlara koyun. Vücut için uygun ovma fırçası ile cildinizi bu şeker peelingi ile ovun ve ılık su ile yıkayın. Haftada bir kere uygulayarak tüm vücudunuzun tazelenmesini sağlayabilirsiniz.