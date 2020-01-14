YouTuber NikkieTutorials bir video ile transeksüel olduğunu açıkladı

Dünyanın en çok takip edilen makyaj YouTuber'ı NikkieTutorials, kanalında yaptığı bir açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. Nikkie yıllar önce ameliyat ile kadın olduğunu duygusal bir video ile anlattı...

Nikkie de Jager, takma adıyla NikkieTutorials… Dünyanın hem sosyal medyada hem YouTube’ta en çok takip edilen makyaj YouTuber’ı… Instagram’da 13 milyon, YouTuber’da 12.7 milyon takipçisi var.

Yaptığı makyajlarla kendine hayran bırakan Nikkie, takipçileriyle çok özel bir video paylaştı ve kimsenin bilmediği bir sırrını açıkladı. “Dökülüyorum” başlıklı videoda, transeksüel olduğunu açıklayan 25 yaşındaki Nikki, açıklamayı şantaja uğradığı için gün yüzüne çıkarma kararı almış. Zira şantaj yapan kişi, genç kızın bir videosunu sosyal medyada yayınlamakla tehdit etmiş.

Erkek olarak doğduğunu ama kendini hep kız gibi hissettiğini söyleyen Nikki, 9 yaşında kız kıyafetleri giymeye, 14 yaşında hormon almaya başlamış. 19 yaşında cinsiyetini değiştirmek için ameliyat olduğunu belirten ünlü YouTuber, “Bugün bunu hepinize söylediğime inanamıyorum, ama nihayet yapmak iyi hissettiriyor. Ben yanlış bir bedenle doğdum, bu, trans birey olduğum anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Jager, 16 milyondan fazla görüntülenen videosunda, yaptığı açıklamanın diğer trans bireylere de cesaret vermesini umduğunu söyledi. Nikki’ye açıklamayı yaptığı andan itibaren destek mesajları geldi.