94. Oscar Ödülleri için ilk sunucular belli oldu

Bu yıl 27 Mart'ta düzenlenecek olan Oscar töreninde ödülleri sunacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk açıklanan isimler arasında Lady Gaga, Zoë Kravitz ve Kevin Costner yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl 94. kez verilecek Akademi Ödülleri için geri sayım başladı. 27 Mart 2022’de düzenlenecek ödül törenine yine birçok ünlü isim akın edecek.

Adayların açıklanmasının ardından gözler şimdi de töreni sunacak isimlere çevrildi. Ödülleri anons edecek isimler arasında En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar’ı bulunan Lady Gaga, Batman filmindeki Cat Woman rolüyle vizyonda olan Zoë Kravitz, 2 Oscar heykeli bulunan Kevin Costner, Emmy ödüllü oyuncu Chris Rock, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ı bulunan Youn Yuh-jung ve Fearless filmiyle Oscar adaylığı bulunan Rosie Perez bulunuyor.

Tören günü yaklaştıkça ödülü sunacak tüm isimlerin açıklanması bekleniyor.

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