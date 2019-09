Alice Müzikali sürprizlerle geliyor

Tatil dönüşü, müzikale tekrar başlayacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşayan Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar oyun öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayarak heyecanlarını dile dile getirdiler.

EBRU GÜNDEŞ SÜRPRİZİ

Bu sezon küçük sürprizlerinin olduğunu söyleyen Ezgi Mola, “10 gündür prova yaparak her şeyi baştan başladık. Sahne de güzel sürprizlerimiz de olacak” dedi. İlk sahne deneyiminin Alice Müzikali olduğunu belirten Serenay Sarıkaya, “Uzun bir ara oldu tabii ister istemez insan strese giriyor. Bugünü atlatırsak eğer her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı. Turne gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Enis Arıkan, “Çok büyük bir prodüksiyona sahibiz. O yüzden böyle bir oyunu her yere taşımak uyarlamak çok zor olur. O yüzden böyle sahneler Türkiye’nin her yerinde olsun ki biz de her yerde oynayalım” dedi. Kuliste olan bir anısını paylaşan Ezgi Mola, “Geçen sezon kuliste Ebru Gündeş şarkısını mırıldanıyordum ve birden Ebru Gündeş’ten çiçek geldi. Bizlerin hayran olduğu insanlardan böyle sürprizlerin olması onların gelip bizleri izlemesi çok heyecan verici” dedi.