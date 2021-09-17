Altın Koza Film Festivali’nde gondolda film keyfi

Adana merkez ve ilçelerde tüm yoğunluğuyla devam eden Altın Koza Film Festivali etkinliklerinde 'Gondolda Sinema' gösterimlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşi Nuray Karalar ile katıldı.

Mehmet SERBES

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Festivalin başladığı günden itibaren büyük ilgi gören ‘Gondolda Sinema’ etkinliğini ve Altın Koza Film Festivali’ni değerlendiren Başkan Zeydan Karalar, “Şimdi eşim Nuray Hanım elinde çekirdek, çerez, mısır, gazoz, ‘Çocukluğuma döndüm’ dedi. İşte bizim de Altın Koza’da arzuladığımız buydu. İnsanlarımızı geçmişine, çocukluğuna döndürmek istedik. Adana 1900’lü yılların başında sinemayla tanışmış, geçmişte 200’e yakın yazlık sineması olan ve binlerce, yüzbinlerce insanın sinemaya gittiği bir şehirdir” dedi.

Adana’daki özgürlük, aydınlık ve kardeşlik ortamının oluşmasında sinema sanatının ve sinema geçmişinin büyük etkisi bulunduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında Adana’nın özgürlüğünde, herkesi barış ve kardeşçe yaşatmasında, yüzünün uygarlığa, aydınlığa dönük olmasında sinemanın çok büyük etkisi var. Bizim de amacımız buydu.”

“Altın Koza’yı eski günlerdeki gibi muhteşem şekilde kutlarken, etkinlikleri halkın ayağına götürdük. İlçelerde, mahallelerde, beldelerde 30’a yakın yerde film gösterimleri yapıyoruz.”

“Gondolda Sinema geçen sene başladı, çok ciddi rağbet gördü, uluslararası basında yer aldı. Bu sene tekrar ettik. Çok beğenilen işleri yapmaya devam edeceğiz ve her sene yenilikler katacağız. Çok güzel gidiyor, her şey Adana için.”

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