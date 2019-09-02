Ataol Behramoğlu’nun arşivinden oluşan kütüphane

Odunpazarı Belediyesi, Şair Ataol Behramoğlu’nun armağan ettiği kitaplardan oluşan kitaplığın açılışını yaptı. Kütüphanede yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılışında konuşan Behramoğlu, "Biz böyle yetiştik, gelecek kuşaklara dindar ve kindar nesiller değil, vatan ve insan sever, ilgili ve bilgili kuşaklar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Karamsar değiliz, her zamankinden daha çok iyimseriz. Gelecek güzel günlere doğru hep beraber yürüyeceğiz" dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden şair-yazar Prof. Dr. Ataol Behramoğlu'nun kitapları ve kütüphanesindeki önemli eserlerin yer aldığı Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Odunpazarı Tarihi Bölgesi'nde yer alan 265 yıllık tarihi Yağcızade Konağı'nın Odunpazarı Belediyesi tarafından restore edilmesi ile oluşturulan Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda, Behramoğlu'nun Odunpazarı Belediyesi'ne armağan ettiği yaklaşık 7 bin kitap bulunuyor. Açılış programına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ataol Behramoğlu ve eşi Hülya Behramoğlu, Orhan Aydın, Tuna Kiremitçi, Vedat Sakman, Dilek Türker ve birçok isim katıldı.

‘ESKİŞEHİR İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS’



Etkinliğin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. ‘Yurtta sulh cihanda sulh' diyen bir felsefenin takipçisi olarak, 1 Eylül Dünya Barış Gününü barışın şairi ile kutlamak istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kitaplığı son derece önemsediğini belirterek, “Ataol Behramoğlu gibi çok değerli, mücadeleci şairimiz bundan sonra yazacağı eserlerde toplumun bu yönlerine yer vermeli. Şiirler, edebiyatlar, kitaplar ders verir. Bu güzel eserin Eskişehir'de kurulması Eskişehir için büyük bir şans” dedi.



‘HEPİMİZ GEÇİCİYİZ, AMA ÜLKE KALICIDIR’

Başkan Büyükerşen'in ardından konuşan Ataol Behramoğlu ise, şöyle dedi: “Bu olağan üstü bir şey. Diliyorum ki; gelmiş, geçmiş ve bugünü yaşamakta olan sayısız sanatçı, yazar, şair ve müzisyen arkadaşlarım için böyle müzeler yapılsın. Toplumların ruhu vardır. Toplumların ruhunun sanatçıların, bilim insanlarının, o toplumların aydınlarının yaratıcılıkları oluşturur. Gelecek kuşaklar böyle yerlerden geçerek, o ruhu hissederler ve geleceğe taşırlar. Bu bakımdan da Behramoğlu gelip geçer. Hepimiz gelip geçiciyiz, ama ülke kalıcıdır. Aydınlanma böyle bir şeydir. Biz böyle yetiştik gelecek kuşaklara dindar ve kindar nesiller değil, vatan ve insan sever, ilgili ve bilgili kuşaklar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Karamsar değiliz, her zamankinden daha çok iyimseriz. Gelecek güzel günlere doğru hep beraber yürüyeceğiz.”