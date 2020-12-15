Banksy’nin son eserini çizdiği evin fiyatı uçtu: 50 milyon TL değer biçiliyor

İngiliz sanatçı Banksy'nin İngiltere'de duvarına yeni eserini yaptığı evin değeri, yaklaşık 17 kat yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, evin 300 bin sterlinden 5 milyon sterline yükseldiğini belirtti.

İngiliz sanatçı Banksy, geçtiğimiz günlerde ‘Aachoo!!’ adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti. Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı.

5 milyon sterlin (50 milyon TL) değer biçilen evin sahibi Nick Malkin, evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.

Banksy, kariyerine İngiltere’nin Bristol kentinde grafiti olarak adlandırılan sprey boyayla binaların duvarlarına resim yaparak başladı ve dünyanın en tanınmış sanatçılarından biri haline geldi.

Kimliğini gizli tutan Banksy’nin eserlerinin değeri milyonlarca dolarla ifade ediliyor.