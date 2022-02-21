Barbie’nin gözü yükseklerde: Marvel gibi olmak istiyor

Mattel CEO'su, Marvel ile rekabet edeceğini umduğu bir film projesiyle markasına yeni bir değer eklemek istiyor.

Sozcu.com.tr

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Mattel CEO’su Ynon Kreiz, markayı Marvel ile eşdeğer bir eğlence serisine dönüştürmek istiyor. Kreiz, pazar günü yayınlanan bir röportajda Time’a “Marvel’a çok iyi bir örnek olarak bakıyoru. Bu, franchise’larımızın gücü, çekiciliği ve yerleşik hayran kitlesi açısından başarabileceğimize inandığımız bir alan” dedi.

American Girl, Barbie, Hot Wheels ve Fisher-Price’ın arkasındaki oyuncak holdingi, şu anda yapım aşamasında 14 film ve 30 televizyon şovuna sahip. Bunların arasında, Greta Gerwig’in yönettiği ve Margot Robbie ile Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı, merakla beklenen canlı aksiyon Barbie filmi de bulunuyor.

PANDEMİ İLE YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ebeveynler, karantina sırasında çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi kısaltmanın yeni yollarını ararken, Mattel kısa süre önce pandeminin galibi olarak ortaya çıktı. Barbie bebeklerinin bu dönemde artan popülaritesi ile 2020’nin ikinci yarısındaki satışlar, şirketin yirmi yıl içindeki en yüksek satışları oldu.

Kreiz, bu yükselişten esinlenerek Barbie’nin ekranda görünmesine karar verdi. Geçen hafta Barbie, USA Today’s Ad Meter’da birinci olan Rocket Mortgage reklamıyla Super Bowl’da ilk kez sahneye çıktı. Mattel, bir süredir Barbie’yi güçlendiren stratejik hamlelerde bulunuyor. Köklü oyuncak firması yakın zamanda kadınların gücünü gösteren dokunuşlarla bir seri de üretmişti.

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