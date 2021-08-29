Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yeri: Ekşihöyük

Denizli’deki Ekşihöyük Köyü’nün tarihi 8 bin 600’lere dayanıyor. Bölgede 6 yıldır devam eden kazılarda ortaya çıkan bulgular insanlık tarihine ışık tutuyor... Orada yaşayan ilk insan topluluklarına ilişkin ele geçirilen malzemeler titizlikle inceleniyor...

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çal İlçesi'ne bağlı Dayılar Köyü yakınlarında bulunan Ekşihöyük, Batı Anadolu'nun en eski yerleşkelerinden biri olarak bilim insanlarının dikkatini çekti. Tarihi 8 bin 600 yıla dayanan alanda Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu başkanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor.

İlk çalışmalar 2015'te başladı. Dedeoğlu, bölgede yüzey taraması gerçekleştirerek iskanın alana yayılımını tespit etti. Bu yaşam alanının Büyük Menderes Nehri'ne 200 metre mesafede ve bir göl kenarında olduğu belirlendi.

Arkeologlar yerleşkenin hemen yanı başında antik bir gölün izlerine rastladı. Ekşihöyük eşsiz bir kazı alanı olarak öne çıktı. Halkın yün eğirdiği, tarım yaptığı ve sapan kullandığı belirlendi.

Arkeologları en çok zorlayan konu ise son derece kritik kalıntıların bulunduğu alanın tarihin çeşitli dönemlerini temsil eden katmanlar barındırması oldu. Bölgenin bir kısmı M.S. 11'inci yüzyılda mezarlık olarak kullanıldığı için çok sayıda insan kemiğine rastlandı. Kazı heyeti başkanı Dedeoğlu; “Son derece detaylı ve dikkatli bir çalışma yürütüyoruz. 30 santimetrelik alanda 300- 400 yıl hatta bin yıllık bir süreci kaybetme riski bulunuyor. Çok hassas fırçalarla, dişçi aletleri ile çalışıyoruz” diye konuştu.

15 sezon süren yüzey araştırmasıyla bulundu

Bölgede yaşamı sona erdiren etkenin yangın olduğu öne sürüldü. Ekşihöyük'te 6 yıldır devam eden kazılarda ortaya çıkan bulgular insanlık tarihine ışık tutarken, ilk insan topluluklarına ilişkin bilgi toplanıyor.

Ekşihöyük'ün insanlık tarihi için önemli bir yer olduğunu belirten Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu, “Bölgeyi 15 sezon süren bir yüzey araştırmasının ardından tespit ettik. Ekşihöyük, Batı Anadolu'nun en erken yerleşim yerlerinden birisi olarak tanımlanabilir” dedi.