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Behzat Ç.’nin fenomen karakterleri Akbaba ve Memduh Başgan, Kayıt Dışı’na konuştu
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin fenomen karakterleri Akbaba'yı canlandıran Berkan Şal ile Memduh Başgan'a hayat veren Güven Kıraç, Kayıt Dışı'na konuk oldu ve 6 yıl aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşan fenomen diziyi anlattı.
Kültür Sanat 26 Temmuz 2019 - 08:26

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 6 yıl aradan sonra yeniden izleyicilerle buluştu. Uzun yıllardır yeniden çekilmesi beklenen dizi BluTV’de yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı, senaryosunun Ercan Mehmet Erdem tarafından yazıldığı, başrolünü Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği dizi ilk olarak 9 bölüm yayınlanacak. İzleyiciler ilk bölümü yayınlanan dizi ile ilgili oldukça heyecanlı… Biz de izleyicilerin ve oyuncuların bu heyecanına tanık olmak için Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin galasını ziyaret ettik ve dizide Akbaba karakterini canlandıran Berkan Şal ile Memduh Başgan karakterini canlandıran Güven Kıraç’ı Kayıt Dışı’nda ağırladık…

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Son güncelleme: 11:36 - 26.07.2019
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