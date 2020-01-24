Beyazperdede yeni 7 film

Bugün 4'ü yabancı, 3'ü yerli olmak üzere toplamda 7 yeni film sinemada gösterime girdi.

Box Office Türkiye’nin haberine göre; haftanın dikkat çeken filmlerinden birisi Bad Boys: Her Zaman Çılgın oldu. Will Smith ve Martin Lawrence’ın başrollerinde yer aldığı film, müfettişlik yaparak daha sakin bir hayat geçiren Marcus Burnett ile kendini orta yaş krizinde bulan Mike Lowery’nin son bir görev için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Elveda (The Farewell)

Lulu Wang’in kendi ailesinden esinlenerek yazıp yönettiği Elveda’nın başrolünde rapçi Awkwafina yer alıyor. Film, Çinli geniş bir ailenin, fazla ömrü kalmayan büyükanneye “gizli” bir şekilde veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Feride

Zeynep Çamcı’nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Feride, yerli yapımlar arasında dikkat çekiyor. Frida Kahlo’ya atıfla çekilen film komedi türünde. Filmde çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen Feride’nin hikâyesi anlatılıyor.

İnsan Yiyenler (The Young Cannibals)

The Young Cannibals, göl kıyısında eğlenceli bir hafta sonu planlayan bir grup arkadaşın, kendilerine musallat olan acımasız bir yaratıkla mücadelelerini anlatıyor.

Kutup Köpekleri (Arctic Dogs)

Aaron Woodley’nin yönettiği Arctic Dogs, Kuzey Kutbu’nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri, Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta’nın İstanbul Boğazı’nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatıyor.

Mühr-ü Cin

Buğra Kekik’in yönettiği Mühr-ü Cin, tiyatro oyuncusu olan Rana’nın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini anlatıyor.