Birol Güven’den Marmaray tepkisi: Çekim yapmak müthiş zor

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türk Dizileri Çalıştayı'nda konuşan Birol Güven, İstanbul'un birçok ilçesinde çekim yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Hiçbir senaristin aklına Marmaray'da sahne yazmak gelmez. Hiçbir yönetmenin aklının ucundan geçmez. Marmaray'da çekim yapmak için izin almak müthiş zor bir şeydir" dedi. Çalıştaya katılan Halit Ergenç ise sektörle ilgili "En önemli şey salt kültürümüzü ve insanlığımızı anlatmak noktasına geri dönmeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde ‘Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Türk Dizileri Çalıştayı’ düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalıştaya gönderdiği mesajda Türk dizi sektörünün 350 milyon doların üstünde ihracat hacmiyle alanında Amerika’dan sonra 2. sıraya geldiğini belirterek, “Sizin gecenizi gündüzünüze kadar büyük fedakarlıklarla ürettiğiniz dizilerimiz milyon dolarlık pazarlama kampanyalarının yapabileceğinden kat kat fazlasını başardı. Ülkemizin yurt dışında başarılı bir şekilde tanıtılmasına katkıda bulundu. Türk dizileri başlı başına bir ihracat kalemi olmuş ve farklı sektörlerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu anlamda Türkiye başarılı kültürel diplomasi uygulamalarına harika bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim doğru diplomasi uygulamaları ülkenin itibarının gelişmesinde ve ekonomik rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi göstermektedir” dedi.





‘ÖNCE HİKAYE PAYLAŞMAK GEREKİYOR’

Çalıştayda konuşan yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, “Biz 10-12 yıl içerisinde 350 milyon bir bütçeden 750 milyon bütçeye ulaştık. Bugün burada bu çalıştayı yapıyoruz. Devletimizin ilgisini çektik. Bir ihracat kalemi olarak anılıyoruz. Dünyanın birçok ülkesiyle ortak pazar, strateji yaratmak ve siyaset üretmek noktasında Türk dizilerinin yarattığı empatiden faydalanıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanla hikaye paylaşmıyorsanız o insanla ortak pazar kuramazsınız ve ortak siyaset üretemezsiniz. Yani önce bir hikaye paylaşmak gerekiyor” dedi.



‘MARMARAY’DA ÇEKİM YAPMAK MÜTHİŞ ZOR’

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven ise İstanbul’un birçok ilçesinde çekim yapmanın mümkün olmadığını söyleyerek, “Sahadaki arkadaşlarımız daha iyi bilir. Öncelikle çok maliyetli. Emniyet müdürlüğüne para ödemek zorundasınız. Büyük şehir belediyesine para ödemek zorundasınız. İlçe belediyelere para ödemek zorundasınız. İSPARK’a para ödemek zorundasınız. Hiçbir senaristin aklına Marmaray’da sahne yazmak gelmez. Hiçbir yönetmenin aklının ucundan geçmez. Marmaray’da çekim yapmak için izin almak müthiş zor bir şeydir. Havalimanlarında aynı ben biliyorum. Bunların izinleri çok zor olduğu için yapımcılar İstanbul dışında çekim yapmak istiyorlar” dedi.



‘DİZİLER BÜYÜK ETKİYE SAHİPLER’

Sinema ve dizi oyuncusu Halit Ergenç, “Kamu diplomasisi olarak bir başlığımız var. Gerçekten çarpıcı, çünkü doğru. Diziler büyük etkiye sahipler. Siz bir dizi yaptığınızda bir eve haftanın aynı her hafta defalarca giriyorsunuz. Dolayısıyla siz bir hikayeyi insanlara belli periyotlarla sürekli olarak anlatıyorsunuz. Eğer burada herhangi bir fikri dayatmak isterseniz bunu kitleye kabul ettirmek çok mümkün. Ama bunu kasten yaparsanız ve bunu gerçekten belli bir yumuşaklık seviyesinin üzerinde yaparsanız ret göreceğiniz de yüzde 90’dır. Dolayısıyla bence yapılması gereken en önemli şey salt kültürümüzü ve insanlığımızı anlatmak noktasına geri dönmeliyiz en başta” dedi.

DHA