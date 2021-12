BRIT Ödülleri’ne Adele ve Ed Sheeran damga vurdu

Birleşik Krallık'in en önemli müzik ödüllerinden BRIT Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Birleşik Krallık’ın en önemli müzik ödül etkinliklerinden biri olan BRIT Ödülleri’nde adaylar açıklandı.

Ünlü müzisyenler Adele ve Ed Sheeran en çok aday gösterilen müzisyenler olarak gündem oldu… Her iki müzisyen de dört farklı dalda aday gösterilirken rapçiler Dave ve Little Simz de dört farklı dalda aday gösterildi. Erkek ve kadın sanatçı ayrımının kalktığı etkinlikte yıllar sonra albüm yaparak dikkatleri üzerine çeken Adele, en iyi albüm, en iyi sanatçı, en iyi pop ve R&B sanatçısı ve Easy On Me şarkısıyla birlikte en iyi şarkı dallarında aday gösterildi.

En iyi yabancı sanatçı kategorisinde ise Doja Cat, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, T aylor Swift ve Lil Nas X aday gösterildi.

8 Şubat 2022’de Londra’da 42’ncisi düzenlenecek etkinlikte alternatif/rock, hip-hop/rap, dans müziği ve pop/R’n’B dallarında yeni ödüller verilecek.

